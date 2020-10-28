英超｜平權運動在英超管理層展開 修咸頓暫不簽守則表明等多陣先

為響應平權運動，英格蘭足總所推動的「足球領導力多樣性守則」周二正式生效。20間英超球會中，19間都同意遵從新的守則，只有修咸頓表示需要更多時間研究內容，稍後才會簽署。

根據新守則，英超各會未來聘用新的球會高層，有15%必須是黑人、亞洲人或混血兒。在男子職業球會，未來新聘用的教練，有25%必須是黑人、亞洲人又或混血兒。至於新聘用的高級和資深教練，至少要有10%是黑人、亞洲人又或混血兒。

今季20間英超球會中，只有修咸頓暫時沒有在守則上簽署。球會發表聲明指，對守則的規定沒有異議，但表示需要更多時間詳細檢視內容，同時間也要細看守則跟其他現存守則是否有分別，以及會否影響該會目前正進行的招聘程序。

英格蘭足總則表示，希望守則能帶來改變。目前英格蘭4個級別共92間職業球會中，只有五名領隊是黑人、亞洲人或混血兒，而英超20間球會中，更只有狼隊領隊紐奴為有色人種。另外英甲球會伯頓主席賓羅賓遜（Ben Robinson），是各級別聯賽中唯一的有色人種主席。

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