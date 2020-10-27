熱刺周一英超作客以1:0小勝般尼，前鋒哈利卡尼再度助攻孫興民射入唯一的入球，全取三分而回。領隊摩連奴賽後也大讚這對「SK2」組合默契十足。事實上，2人今季已是第9次在聯賽合作入球，2人在英超聯手炮製的入球更高達29球，僅次車路士名將杜奧巴和林柏特累計36球的組合；以他們今季的狀態，隨時有機會成為英超史上的最佳拍檔呢！

文：吹雪

熱刺今仗未有獲派遣加里夫巴利上陣，這名球星仍需等候機會才可相隔七年後再於英超正選上陣，事關熱刺前場孖寶狀態甚勇，雖然兩軍半場互交白卷，但下半場熱刺開始加強攻勢，終至76分鐘拉美拿開出右路角球，卡尼頭槌二傳，由孫興民近門頂入為熱刺打破僵局，最終以1:0取勝。

射手助攻榜分列榜首

這記入球是卡尼和孫興民今季在6場聯賽中合作取得的第9個入球，造就孫興民目前以八個入球在英超射手榜領先，卡尼亦以八次助攻排在英超助攻榜榜首。熱刺全取三分後，以6戰3勝2和得11分升上聯賽榜第5位，僅落後榜首的愛華頓和次席的利物浦兩分，5戰得1分的般尼續排第18位。

賽後熱刺領隊摩連奴，也不禁大讚這對攻擊組合默契十足。他說：「他們也一起踢了頗長時間，當現在這支球隊（的陣容）還未建立起來，他們就已經在隊內。他們合作久了，也讓大家更了解對方。我們現在的方向，就是嘗試踢出他們（合作）的水準。他們也是對很好的朋友，當你隊內有這些頂級的球員，這是很重要的。」

作客般尼老孫定江山

事實上，卡尼和孫興民在英超已累積合作取得了29球，他們目前跟前曼城組合大衛施華和阿古路，以及前阿仙奴組合皮利斯和亨利，並列英超史上第二位，僅次合作攻入36球的前車路士名將杜奧巴和林柏特的組合，故熱刺這對組合，可謂現役英超最強的前線二人組；值得一提的是，熱刺名將舒寧咸和安達頓，亦曾聯手合作攻入過27球，但以目前卡尼與孫興民的狀態，今季內有機會超越「林伯與魔獸」的組合，成為英超史上的最佳拍檔。

難怪卡尼賽後亦在個人twitter，貼出了一張與孫興民握手慶祝的合照，並窩心地寫道：「任何會令老孫笑的，都是好事！奮勇戰鬥令我們勝出，這是一場美好的作客勝仗。」