西班牙傳媒報道，巴塞隆拿球星美斯周三接受了足踝傷治療，預料他會在1月3日作客侯爾斯卡的西甲聯賽復出。

巴塞在上周二擊敗華拉度列後，球員獲得四天假期，美斯返回阿根廷度聖誕，並獲准延至1月1日才歸隊。巴塞官網亦指美斯完成右腳足踝傷勢治療後，將會在球隊對決伊巴之後才會歸隊。不過，巴塞周日表現平平賽和伊巴1:1的西甲聯賽，美斯已經回到西班牙並在看台上觀戰。

賽和伊巴後，巴塞教練朗奴高文讓球隊休息兩天，到1月1日才復操，不過據西班牙傳媒報道，美斯周三回到了訓練場，讓足踝接受治理，周四亦會再回到訓練場操練，而他與家人會在加泰隆尼亞地區慶祝2021年來臨。報道指，相信美斯很大機會在作客侯爾斯卡的比賽再亮相，為近三戰只取得1勝2和的巴塞出一分力。

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