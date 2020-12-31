足球是香港唯一有職業聯賽的體育項目，在2020年亦只能斷斷續續地勉強進行，停擺、復賽、閉門、隔離，這幾個字眼不斷重複出現在球圈。雖然疫情一度緩和，球迷可再次入場，但好景不常，港超聯於上年年尾再次停擺。

去年1月23日，足總舉行賀歲盃賽前記者會，同日香港出現首兩宗武肺確診個案，記者會時足總主席貝鈞奇仍表示「做好防疫下進行賽事」，但記者會後數小時，政府在足總不知情下宣佈賽事取消，成為武肺下本地體壇首個受影響的賽事。

疫情在港爆發，足總力爭下於2月安排菁英盃分組賽在將軍澳足球中心閉門進行，但球圈不少聲音指場地、衞生等都欠佳。3月改到將軍澳運動場閉門進行足總盃及部份聯賽補賽，本來亦安排好4月賽程，但3月22日完成富力對大埔的足總盃4強後，賽事又停擺。多隊曾於7月初復操，但7月14日政府再關閉球場，港超聯最終於9月21日閉門復賽，傑志贏聯賽及菁英盃，東方則奪銀牌及足總盃。

富力突退賽多球員失業

至於四大皆空的富力新季前突然退賽，陣中多位球員至今仍未落班，另有元朗及大埔「自降」甲組。

新季本地足球於10月24日展開，先進行菁英盃分組賽，更於11月7日起有限度開放予球迷入場。可惜的是，11月21日港超聯開鑼，僅進行2輪後因第4波疫情，球賽再次停擺至今。除球賽外，球圈中人受盡疫情影響，因今年大部份時間球場關閉，加上限聚令等，足球學校難以運作，要轉型網上教學或更多1對1訓練，不少教練為生計要暫時轉行。