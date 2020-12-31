武肺全球肆虐，自去年3月起國際體壇不少賽事皆要延期或取消。不過，隨着下半年部份賽事以「隔離泡泡」形式重啟，部份港將獲准外出參賽，其中手執兩張奧運入場券的「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan）在國際游泳聯賽（ISL）表現大熟大勇，豪取21金8銀，更九度刷新亞洲紀錄。

23歲的何詩蓓去年初獲國際泳聯（FINA）邀請出戰冠軍游泳系列賽，在兩站賽事穿金戴銀，各得三面獎牌。下半年Siobhan大爆發，率先在體育學院館內賽的200米自由泳（長池）游出1分54秒44，比日本泳手池江璃花子所保持的亞洲紀錄快0.41秒。隨後她飛到匈牙利布達佩斯轉戰ISL，2個月內勇奪21金8銀，整個賽事九度刷新亞洲紀錄（短池），其中在100米及200米自由泳項目更分別成為史上第3快及第2快泳手，為港人在國際泳壇寫下新一頁。近日Siobhan獲國際游泳網站SwimSwam選為亞洲女子最佳泳手，是她繼前年再獲此項殊榮，認真威水。

何詩蓓已獲今年東奧100米及200米自由泳的參戰資格，若能挾去年強勢作賽，有望站上頒獎台為港爭光。除她以外，長跑姚潔貞、屈旨盈及黃尹雋獲准到波蘭出戰半馬拉松世錦賽。港隊乒乓球1哥1姐黃鎮廷及杜凱琹亦在11月到內地參戰世界盃及世巡賽總決賽等國際賽事，為疫情過後體壇重啟做準備。