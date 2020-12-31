【2020體壇回顧 本地篇】有人說2020年是消失的一年，1月底武肺殺到，所有事都變得非必然，運動場，關了、體院，封了、比賽，取消了、抗疫，疲勞了，連四年一度的東京奧運也投降了，剩下是打不死的香港精神，同為33歲的「女車神」李慧詩（Sarah）及拳壇「神奇小子」曹星如（Rex），分別以「灰燼」及「無奈」道盡港人2020心聲，期望以遇強越強的心態迎戰2021年。

文：《蘋果》體育組

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「灰燼是曾經燒過，但只要有風吹一吹就可以再燃起來，所以不用絕望，只要還保持熱切，就有希望。」李慧詩認為2020年像一場夢，她在3月賽完柏林世錦賽初賽，肯定了東奧凱林賽及爭先賽入場券後，武肺擴散全球，她返港後一直在體院封閉式訓練，見證多次封院，九個多月沒比賽只有訓練，她說：「慶幸曾經歷『沙士』（當時她讀中三），知道病毒不簡單，這幾個月我一直很謹慎，作為運動員，我有責任確保自己不會染疫。」

Sarah：或9月全運後退役

疫情令奧運歷史性延至今年7月，作為港隊獎牌希望，Sarah不變應萬變，疫情期間更練出不少新招式，亦多了時間想未來：「能在一個不肯定的環境做到很穩定的發揮，那人才是最出眾的一個，我的目標是否只放在奧運呢？也許會在今年9月全運後退役也說不定，最重要是過好自己每一天。」

曹星如同樣在去年3月之後就沒有比賽，Rex在約旦東奧亞大區名次賽失利，原本回港之後要全力備戰5月的世界組資格賽，怎知因武肺疫情延期，在擂台上信心滿滿的星如也束手無策，亦道盡一眾正爭取奧運入場券的港將心聲：「原本2020上半年很有方向，準備好自己去打奧運外圍賽，但疫情越見嚴重後變得迷失，不能到外地訓練，自己開設的拳館也不時要關閉，練習轉在戶外，器材及對手都有限制，只能保持基本狀態，真的不知如何準備奧運外圍賽。」

Rex：一度迷失盼出戰東奧

曹星如的東奧57公斤級世界組資格賽，將延至今年6月在法國巴黎上演，他最大心願是希望疫情能夠盡快結束：「我很需要業餘賽的實戰，以及每日過磅、控制體重的流程，亦想再到保加利亞集訓，跟歐洲拳手學習。」現時港隊已有30張東奧入場券在手，包括單車、游泳、乒乓、劍擊及體操等，未來會有更多港將陸續達標。

2021到來，Sarah為大家打氣：「去年全世界都陷於低谷，我們正儲足體力，等未來反彈，屆時力度會更大，2021年是充滿盼望的一年。」