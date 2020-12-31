【綜合英格蘭外電】周三英超聖誕新年快車，因早場熱刺對富咸一役延期之下，原定尾場的利物浦作客鬥紐卡素變成獨腳戲。

戰至34分鐘利物浦出現今場首個黃金機會，沙拿突破越位陷阱單刀，可惜左腳燙射被出迎的卡爾達路及時撲出。全場利物浦一直強攻對手，但「埃及文明」三把尖刀各錯失不少黃金機會，入波不成的紅軍更差點在79分鐘被「喜鵲」一次死球攻勢得手，幸而艾利臣比加成功救出施亞蘭奇勒的頭槌，結果雙方悶和0:0完結2020年所有英超比賽。賽後利物浦16場後得33分，以3分領先少踢1場的曼聯續排榜首。

開季至今，衞冕的利物浦場場聯賽都有入波，得球37球亦是英超中入球最多的球隊。不過，今仗紅軍未能射破達路的十指關，今季場場有「士哥」的走勢完結。翻查數據，對上一次利物浦無入球的聯賽已經是去季復賽0:4慘負曼城一役，跨季21場聯賽有波入的走勢亦告一段落。

賽後利物浦領隊高普向傳媒證實，中堅祖爾麥迪比因鼠蹊受傷需要養傷，未來三周將會缺陣，對於中堅人手短缺的紅軍來說絕對是打擊。繼加歷查表示利物浦應在1月羅致中堅後，另一位名宿高治亦表示同意他的看法：「球隊不能依賴小將或者以中場頂更，我相信他們已經物色到適合的人選。」據指白禮頓的賓韋特、西維爾的迪亞高卡路士，以及現時自由身的加雷都是紅軍目標之一。