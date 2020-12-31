2021年第1日就同大家見面，希望上年嘅衰嘢走晒；新一年第一日，響頭炮好緊要，搵嚟英冠旺隊賓福特（圖）撐一撐場，星期六佢哋主場出擊，對住布里斯托城，唔使擔心會為英聯盃留力，主W同「讓球主客和」「主勝」可以大細注出擊。

英冠同英超賽程一樣咁密，下周中仲要踢埋英聯盃四強，賓福特對手係熱刺，認真唔嘢少；不過咁，對比升上英超，就梗係爭升班緊要啲。家排英冠第二嘅賓福特，狀態真係冇得彈，聖誕快車三連勝，當中對手包括另一升班熱門般尼茅夫，加上已10場主場不敗，點都值得尊重。海外博彩公司初盤，賓仔主W1.65倍，大約讓半/一中水。足智彩開唔開「讓球」盤就未知，不過睇賓仔五場主場勝仗，有3場都淨勝對手2球或以上，大細注買主W同「讓球主客和」「主勝」，換取更好分頭。

布里斯托城主強客弱，作客近5場輸4場，只贏到中下游嘅昆士柏流浪，作客失波數字亦高，只有兩場比賽保清白身，今次又要連續作客，體力輸蝕，今場唔多睇好。

另一場心水畀哈特斯菲爾德，周六就主場對雷丁；雷丁呢班波真係神經刀，季初打過上前列，吹過吓有得升班，不過近期已經回落，唔好睇哈特斯菲爾德排中游，主場戰績硬淨，已經連贏五場，初盤有平手盤，一定揀哈軍。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。