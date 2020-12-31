周五英超，曼聯主場迎戰阿士東維拉。紅魔今仗只要取勝就能追至與榜首利物浦同分，主場出擊下一眾魔兵絕不留手。相反維拉上仗與車路士打成1:1平手，連勝中斷，加上過去造訪奧脫福一勝難求，曼聯今仗讓半/一可敲上盤。

文：港生

曼聯在周二主場鬥狼隊時，憑補時三分鐘拉舒福特的絕殺入球奠勝，1:0小勝對手全取3分，相信曼聯一眾球員都士氣大振。在應對緊密的快車賽程下，紅魔領隊蘇斯克查鬥狼隊時亦作出部份輪換，中場以近期較少正選上陣的保羅普巴和尼曼查馬迪拍檔，讓麥湯米尼和費特洛迪古斯休息，以留力面對今仗中場壓迫較強的維拉。後防方面，中堅域陀連迪路夫仍養傷，但有近兩仗表現不俗的艾歷拜利頂上，今仗曼聯有望再次零封對手。

全力爭勝賀老費大壽

曼聯前鋒安東尼馬迪爾應會取代卡雲尼重回正選，後者上仗擔正未能取得入球，今仗有望再成後備殺手。紅魔兩位進攻大將拉舒福特和般奴費南迪斯（B費）亦會繼續擔正，前者近6場聯賽攻入5球，腳風甚順；B費更是紅魔的進攻命脈，加盟近一年上陣29場英超直接參與32個入球，貢獻18球及14次助攻。此外，曼聯傳奇領隊費格遜剛在12月31日度過79歲生日，相信一眾魔兵都希望全力爭勝，補祝費爵爺生日快樂。

缺板凳深度維拉消耗大

另一邊廂，維拉近況其實同樣不俗，近五場聯賽不敗，但當中對手較弱，曾擊敗水晶宮及西布朗，但面對般尼及車路士亦只能賽和對手，今仗面對氣勢如虹的曼聯搶分機會不大。球隊中堅泰朗明斯今仗雖坐完波監可復出，但球隊板凳深度有限，除明斯外，其餘10人已經連續3場踢正選，體力消耗或成今仗勝負關鍵。

維拉前場雖有翼鋒安華艾加斯近5場攻入5球，但首席射手奧尼屈堅斯已七場聯賽未有入球，加上巴克里料繼續養傷，球隊今仗單靠隊長基亞利殊和艾加斯，要攻破曼聯的防線並不容易。維拉過往訪奧脫福球場往績欠佳，近六次作客鬥曼聯不勝，只取得1和5負的劣績，當中4次更淨負2球或以上，今仗曼聯上盤絕對可取。