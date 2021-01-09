曼聯中場般奴費南迪斯（B費）近日接受訪問時就談到中場拍檔保羅普巴，他指這位法國中場開季表現不佳，全因為普巴曾確診武漢肺炎。

普巴和B費上季為球隊成功殺上前四，更助球隊打入英足盃和歐霸盃的4強。不過8月時普巴確診武肺，令他需要隔離和康復，亦令他失去了球隊正選中場的位置，而幾周前，普巴已經重回球隊的正選大軍，球隊的成績亦不俗。

B費就為普巴的情況作出解釋：「上季我們的合作的確非常好。但今季球隊開局有一點點困難，因為普巴確診了武漢肺炎。」他續指：「這不是開玩笑，由15天隔離重投訓練不是一件容易的事。對於普巴而言，要尋回最佳狀態不是一件容易的事，不過，他現在的狀態已經變好，信心亦提升了不少。」

B費更指曼聯需要普巴：「他對韋斯咸的入球令他充滿信心，這支球隊是需要他的，他亦具備能力去幫助球隊。」

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