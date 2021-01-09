近況大勇的曼聯周六在英格蘭足總盃第3圈，雖然收起了主將般奴費南迪斯（B費），但仍麥湯米尼的入球，於主場以1:0淘汰英冠球隊屈福特。

曼聯今場在正選陣容上作出了多個調動，包括以格連活特擔任箭頭，曾由連格取代B費的中場位置，但紅魔在開賽後5分鐘便攻破屈福特大門。阿歷士迪尼斯在左路開出的角球，以隊長身份出戰的麥湯米尼門前迎頂，皮球彈地後再擦柱入網，曼聯最終亦憑着這個入球，以1:0擊敗屈福特。

「我們在死球攻勢上下了不少苦功，能夠藉此取得入球，完全是苦練的成果。我有六呎高，應該要取得更多頭槌入球。」麥湯米尼賽後說。「領隊（蘇斯查克）自上任後一直十分信任我，在球場上全力以赴，交出好表現，就是報答他的最好方法。」

蘇斯查克亦大讚這位中場新星：「史葛（麥湯米尼）今季的表現相當好。我們都知道他可以成為一位全能中場，他就像一頭怪獸，有能力在死球攻勢中取得更多入球。我很高興他今場亦有入球進賬。」

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