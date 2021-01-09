以U23及U18梯隊球員迎戰利物浦的阿士東維拉，雖然最終1:4不敵紅軍，但一班小將表現備受好評，曾為球隊攻入扳平一球的17歲翼鋒路易巴利更火速爆紅。巴利在賽後興奮地將充滿紀念價值的「地標戰」球衣，拿來跟法賓奴泰華利斯交換，幸得球會職員提醒，才尷尬地向對方索回。

維拉今仗11名正選當中，共有7名U23及4名U18梯隊成員，而且各人亦只是首次代表一隊上陣。雖然開賽後4分鐘便被利物浦攻破大門，但這班初生之犢仍無懼色，更於41分鐘由路易巴利接應隊友長線妙傳，先以速度壓過紅軍中堅里斯威廉斯，再呈半單刀姿態冷靜射破基利靴追成1:1平手。

儘管最終以1:4落敗，但曾效力巴塞隆拿青年軍的路易巴利仍感自豪。他說：「我家人肯定會對着電視機尖叫。我一直努力練習，慶祝入球的時候，全身就像得到釋放一樣。」

路易巴利賽後發生有趣小插曲，他在賽後跟利物浦中場法賓奴泰華利斯交換球衣，但一名維拉職員卻提醒要好好保存「地標戰」球衣。這位小將於是急忙追到球員通道，向法賓奴索回球衣，可幸對方並不介意，更同時讓路易巴利保留自己的利物浦球衣留念。

於英格蘭中部出生的路易巴利，六歲起便加入西布朗接受訓練，但未有跟該隊簽訂職業球員合約，並在2019年加入巴塞青年軍，但到2020年1月便以88萬鎊轉會費，回流英格蘭加盟維拉。

文：童健