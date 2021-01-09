去年夏天以2,700萬鎊由聖伊天加盟阿仙奴的法國中堅威廉沙列巴，有指由於這位19歲後衞是由前領隊艾馬利欽點買入，因此由阿迪達領軍下，此子一直未有為一隊上陣過，最終早前被借回法甲尼斯。近日沙列巴受訪時承認，對於自己無法在阿仙奴證明自己的實力感到失望。

雖然於阿仙奴一隊一直無法上陣，但沙列巴回歸法甲後，周三就立即代表尼斯正選上陣，不過該仗球隊以0:2不敵比斯特。對於自己無法在阿仙奴站穩陣腳，沙列巴表示阿迪達在加盟初期就已經表明，自己依然未準備好：「我在阿仙奴的首6個月很困難，因為那時候我只能留在家，無法訓練，又不能踢比賽。當所有球員結束假期回來後，我們參加了首場友誼賽，不過當時我在場上缺乏節奏。當時領隊就立即告訴我，我仍然未準備好。」

不過沙列巴認為自己於兵工廠的生涯未結束：「我與尼斯簽下了6個月的合約，這6個月後，我們會看到未來發生什麼事，這段時間我會全力以赴。」

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！