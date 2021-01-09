國際米蘭面對前列的羅馬，今仗勢讓上仗先列後備的盧卡古復任正選，此子今季12個聯賽入球均在擔正時取得，此外，他與好拍檔拿達路馬天尼斯今季已合共攻入21球，是本季意甲入球最多的進攻組合，今仗兩人再次擔正勢必火力全開。

國際上仗聯賽作客鬥森多利亞時，盧卡古先列後備由阿歷斯山齊士擔正，結果球隊終以1:2落敗，令球隊聯賽八連勝告終。事實上，盧卡古今季聯賽正選和後備的表現大大不同，他的3次後備上陣都未能交出入球和助攻；相反在12次正選中共攻入12球和3次助攻，可見此子在擔正時對表現和發揮都對球隊有更大的幫助。

此外，盧卡古的好拍檔馬天尼斯近期表現亦有提升，上半季只攻入6球的他，今年第一戰面對克羅托內就大演帽子戲法，聯賽入球增至九球外，更與盧卡古成為今季意甲入球最多的進攻組合，合共攻入21球，佔了球隊今季41個聯賽入球的一半。兩人的入球比起祖雲達斯的雲達斯基斯坦奴朗拿度和艾華路莫拉達合共的18球、拉素的恩莫比尼和卡些度合共的16球還要多。

今季意甲入球組合

1 國際米蘭：盧卡古（12球）＋拿達路馬天尼斯（9球） 共21球

2 祖雲達斯：基斯坦奴朗拿度（14球）＋艾華路莫拉達（4球）共18球

3 拉素：恩莫比尼（11球）＋卡些度（5球）共16球

4 阿特蘭大：路爾斯梅利爾（9球）＋杜雲沙柏達（6球） 共15球

註：只列前四

資料來源：soccerway

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