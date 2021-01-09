巴塞隆拿周六在西甲聯賽，藉着基沙文與美斯各入兩球，作客以4:0大勝CF格蘭納達；皇家馬德里則以0:0悶和佔主場之利的奧沙辛拿。

開賽後12分鐘，布斯基斯直線傳入禁區，基沙文門前轉身抽入。雖然這位法國前鋒身處越位位置，但由於傳球先省中主隊守衞後改變方向才落在他腳下，所以球證判決入球有效，巴塞領先1:0。35分鐘，美斯離門18碼左腳勁射破網，為客軍將比數擴大至2:0。7分鐘後，這位阿根廷球王又在禁區頂主射罰球得手，攻入個人今季第11個聯賽入球，升上西甲射手榜第一位，巴塞亦帶着3:0優勢完半場。基沙文在63分鐘接應奧士文尼迪比利助攻，在禁區內窄角度為巴塞射成4:0。

半場後備上陣的格蘭納達後衞捷西斯華利祖，於78分鐘侵犯巴夫韋迪領紅牌被逐，但多踢一人的巴塞再無入球，最終贏3:0完場，今季首次在西甲錄得三連勝。

同日，皇馬作客出戰奧沙辛拿，雖然全場佔盡優勢，但卻無法攻破對手大門，雙方最終踢成0:0平手。

痛失兩分後，皇馬以18戰得37分排在聯賽榜第二位，落後榜首的馬德里體育會一分，但就多踢三場，巴塞則以18戰得34分排第三。

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