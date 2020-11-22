2019/20球季完結，大埔和元朗自降甲組，富力解散，令大量球員失業，甲組的深水埗就成為部份球員的落腳地，一口氣簽入八位前港超兵，包括嚴啟華、梁星耀、許嘉樂、羅港威、陳銘剛、麥富城、張灝覺和曾少康，成為甲組話題勁旅之一。

Roy等人贊助深水埗多年，今季見球隊陣容鼎盛亦相當興奮，期望球隊能成功衝超，談到本地頂級聯賽有機會出現自己品牌的球衣時，四位老闆不禁流露一絲自豪。八位新加盟的前港超球員更包含老中青三代，如35歲的陳銘剛、27歲許嘉樂和28歲羅港威兩位當打港腳級球員及張灝覺、麥富城兩位千禧後。

遺憾受第四波武漢肺炎疫情影響，新球季於12月頭首次停擺至今，甲組賽事只完成第二或首輪賽事，而深水埗首場對上另一支甲組風雲球隊東區，以1:1打成平手，當日賽事更有約二百人到場觀看，東區今季亦有陳偉豪和陳肇麒加盟，加上文彼得和利偉倫，四位南華舊將相約再次聚首，令到今季甲組賽事更有睇頭。

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