衞冕的阿仙奴周六在英格蘭足總盃第三圈，90分鐘法定時間跟作客的紐卡素互白交卷，最終憑着伊美路維與奧巴美揚在加時下半場各入一球，贏2:0晉級。

經過半場悶戰後，阿仙奴在56分鐘派遣伊美路維入替雷斯尼爾遜，加強中場組織力。補時2分鐘，紐卡素前鋒安祖卡路爾在禁區內無人看管下起腳射門，但遭阿仙奴門將賓特尼奴擋出。2分鐘後，伊美路維因為侵犯紐卡素中場桑恩朗達夫直接領紅，但球證到場邊翻看錄像後撤回紅牌，改以黃牌警告這位英格蘭小將，雙方在法定時間賽和0:0。

戰至加時下半場4分鐘，得以逃過被逐厄運的伊美路維，在禁區邊接應拿卡錫迪頭槌二傳，心口控定後窄角度起右腳射遠柱入網，為阿仙奴打破僵局。八分鐘後，阿仙奴再憑一個美妙組織，由奧巴美揚接應基蘭泰亞尼的左路地波橫傳，在門前輕鬆射入，鎖定2:0勝局。

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