自小被家人帶入球場的Donald接觸本地波已有30年，親歷球市興衰，他認為自己從2010年開始才算是死忠本地球迷，該年亦是他品牌的一個轉捩點，因為2010/11球季他自家品牌球衣的球衣才首次在本地球壇出現，而該年合作的是首次降至乙組（第二級別聯賽）的愉園。

為球壇工作多年，最令Donald難忘的是已故前港隊隊長「豪豬」蔣世豪，「蔣世豪喺我睇波嗰代，九十年代真係最勁嘅中場，而且佢咁樣離開，無論點都好難代替到。」看到Donald欷歔地望着手中的八號球衣，他心中的球王不言而喻。

蔣世豪18歲便代表香港青年軍出賽，19歲為南華上陣，之後加盟過發景及愉園，生涯大部份時代效力愉園，5次入選最佳11人。他一直是港隊主力，多次以隊長身份為港隊征戰，直至2007年因「城門谷」事件才對港隊心灰意冷宣佈退出港隊。2008年宣佈掛靴後，蔣世豪加盟乙組永義，享受足球。2011年4月22日清晨傳來惡耗，蔣世豪在天水圍天恆村恆卓樓寓所攀窗跳下墮樓，倒地重創，當場證實死亡，終年35歲。

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