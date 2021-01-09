英足盃第三圈賽事，當中由英格蘭屬第八級別的馬連對熱刺的賽事備受關注，除了這場是英足盃史上兩隊等級差距最大的一場比賽外，這支非聯賽球隊的大小事亦成為傳媒的焦點。雖然這場賽事最終要以閉門作賽的形式進行，令球隊失去門票收入，但球會就在網上賣虛擬門票，結果令他們大賺12.5萬鎊 （約120萬港元）。

原本這場賽事因為馬連的職球員確診武漢肺炎一度可能要被迫不戰而敗，但隨球隊所有的確診個案亦由陽轉陰，賽事亦將會閉門如期進行。球隊除了能如期迎戰英超的熱刺外，他們更在網上發起虛擬門票，希望各位球迷可以支持他們 ，結果他們成功賣出10,000套門票，比起原本球場3,000個座位還要多，亦為他們帶來12.5萬鎊的收入。

不過，晉級足總盃第3圈的馬連，在比賽如期進行下已經成為大贏家，因為連同出售紀念品和電視轉播收入，馬連至少可賺到30萬鎊（約300萬港元），現在加上虛擬門票的額外收入，對一間每周球員薪金支出只有1,750鎊（約1萬7500港元）的球會來說，絕對是喜上加喜。

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