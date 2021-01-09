自小觀看球賽時，印象最深刻的會是甚麼？「乜都唔識嘅時候，睇波一定認住波衫先。」本地球衣品牌ATACAR和WORLD SOCCER老闆認為球衣是第一個「表演」舞台，他們用自己的方式，務求令香港波可有令人眼前一亮的「表演」。

記者：蘇兆麟 攝影：麥卓溢

買衫最忌無特色又撞衫，近年來不少球迷狂插歐洲球衣設計單調，與純色體育衫無異，然而日本職業聯賽球衣款式卻教人花多眼亂，猶如「時裝騷」。日本經常利用「熱昇華」技術製作球衣，能將整件衣服「打印」上色一體式印製，概念有如紙張印刷，而不像傳統球衣需後期加印字或章，較有利處理複雜的設計。四位九十後港人創立的ATACAR和默默耕耘多年的WORLD SOCCER均受到日本球衣影響，繼而創立自己的品牌利用「熱昇華」技術為香港球壇默默耕耘，更有一個夢，希望香港球員能穿着香港球衣，增添本土味。

球隊穿着本地球衣在香港雖少卻並非沒有，由張梓軒（Kenneth）、楊紹廷（Roy）、盧俊豪（Parker）和曾文軒（Travis）四位創立的品牌已為不少球隊製作或贊助球衣，包括油尖旺、深水埗及葛士寶等，而2020/21球季話題甲組球隊之一的深水埗更自2015年已開始合作。Parker就讀大專時已認識深水埗主教練高俊基：「初初都係搞普通組隊波衫先，後來發展得好，15年就問高sir試吓傾贊助，就一直合作到而家。今季主場設計同球隊好似，由好多格仔好多新球員組成，有知名球員同前港超兵。今季期望都好大，好想一齊衝港超。」有港超聯球隊身穿自家品牌是他們四人的目標，而Roy指他們的終極目標是自家設計的球衣能成為主要賣點：「唔只係賣普通組隊波衫，而係我哋每季設計好幾隊波衫，啲人見到靚就買，其實同普通買歐洲波衫嘅感覺一樣，但香港就好少有。」

Parker由2013年已經營製衣網店，直至2015年左右與剛畢業的Kenneth和Roy及大專同學Travis花費超過十萬元於油麻地開設樓上舖。今季他們作出嘗試，提供深水埗球衣零售，球衣售價349元收益會與球會分成，開季時有價有市亦收到訂單，第一步算是成功。

另一間品牌本地球迷應該不會陌生，在港超比賽現場不時會見到它的廣告版。負責人馮英強（Donald）接觸本地足球已有差不多30年，自2010年已有製作職業隊球衣，不過近季因為工作繁忙，只能專注為球隊做後期熨印，而這一個角色較為獨特，他指：「外國嘅職業聯賽其實唔會有第三方印字服務，多數嗰幾個大品牌贊助就有埋字同章，咁我嘅角色係幾特殊，而我都會幫球會設計或者揀字型。」Donald對製作球衣有兩大堅持，第一，每一隊他出品的字型必須不同，會特別設計或挑選，他認為每支球隊都應有它們的特式，撞字感覺與撞衫一樣，而且有時看到某廠球衣但用另一間廠的字型着實尷尬；第二則是互惠互利，他指：「我希望幫球會做咗嘢會有收穫，我唔會全贊助，總係無條件付出對成個球圈其實唔好。」承他所言，畢竟一買一賣才可算得上是經濟活動，一方有心付出支持，一方只懂厚顏收割的情況在香港屢見不鮮。

經歷去年反修例運動後，本土經濟圈概念浮現，令人思考香港人能否養起香港人？兩間本地球衣品牌指在商言商，在香港生產成本高，他們均於大陸設廠，Roy表示：「如果喺香港生產最大成本當然係租金，最終成本可能要五百港元，轉嫁落消費者度要賣幾錢件呢？」不過四位九十後認為自己的品牌前景尚算樂觀，要不是該死的疫症，盈利每年增長達兩成。看盡香港足球起跌的Donald認為去年本土意識漸現，市民更懂得珍惜現有的事物，「未來會點大家都唔知，但香港人同球市都係靠我哋自己救，繼續做大家先見到成果。」

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