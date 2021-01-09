AC米蘭周六在意甲聯賽，於主場以2:0擊敗拖連奴，暫時將榜首優勢擴大至四分。

上半場25分鐘，迪奧靴南迪斯引球出擊，巴謙戴亞斯接到傳球後第一時間彈前，拉菲爾利亞奧殺入禁區為AC米蘭射成1:0。32分鐘，巴謙戴亞斯在右路發爛直闖禁區，被協助回防的拖連奴隊長比洛迪絆倒。球證翻看VAR錄像後，AC米蘭獲得12碼機會，操刀的基斯爾一射破網，將比分改寫成2:0。

易邊後5分鐘，拖連奴前鋒施蒙尼華迪在兩名AC守將夾擊下於禁區內跌倒，球證即時直指12碼點，但在VAR介入後推翻判決。客軍之後不乏攻勢，但卻無法破蛋。AC米蘭於完場前五分鐘，換入因傷已休戰七周的伊巴謙莫域，但對賽果未有影響，主隊最終贏2:0完場。

AC目前以17戰得40分，排在聯賽榜第一位，領先少踢一場的國際米蘭四分。國際周日就作客出戰以33分排第三的羅馬。

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