多蒙特周六在德甲聯賽，藉着查頓辛祖先開紀錄，加上艾寧夏蘭特梅開二度，作客以3:1擊敗RB萊比錫，令對方錯失升上榜首的黃金機會。

由於拜仁慕尼黑周五以2:3不敵慕遜加柏，落後兩分的萊比錫今仗只要贏波便可升上榜首，但他們的如意算盤卻被多蒙特打破。半場互交白卷後，多蒙特在55分鐘，藉夏蘭特右路快放落底線地波橫傳，馬高列奧斯再後踭二傳予在門前走空的查頓辛祖輕鬆射入，先開紀錄。67分鐘，萊比錫中場丹尼爾奧莫在禁區內個人突破後窄角度施射，皮球中遠柱彈出。71分鐘，夏蘭特門前接應辛祖的左路傳中，在對手力壓下為多蒙特頂成2:0。84分鐘，列奧斯直線妙傳，夏蘭特突破越位殺入禁區，再推過對方門將射入空門，客軍遙遙領先3:0。89分鐘，阿歷山大索洛夫的近門頭槌被多蒙特門將擋出後再補射入網，RB萊比錫最終輸1:3完場。

全失三分後，RB萊比錫以15戰得31分，繼續排在德甲聯賽榜第二位，落後榜首的拜仁兩分，利華古遜以29分排第三，多蒙特則以28分排第四。

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