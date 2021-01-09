對我輩動漫迷來說，本周頭等大事，自然是井上雄彥宣布《Slam Dunk》電影化。起初聽到電影二字，即時聯想到真人演出，想起多年來動漫真人化後的炒車事件，多不勝數，心想千祈咪搞；後來得知為動畫電影，鬆一口氣。或許當年港版《男兒當入樽》電影實在太過震撼（年輕朋友們不妨上網找找看，保證讓你對運動電影有全新體會），對於真人飾演經典漫畫角色，一直敬而遠之。

再下來，就想到劇情。《SD》動畫電影會是全新故事？還是將全國大賽重現銀幕？個人極希望是後者。一如動漫人物真人化，經典之續集通常也沒甚麼好下場；與其破壞回憶，倒不如用現今科技重塑湘北對山王櫻木射入絕殺跳投一幕更好。若能在廿多年後於大銀幕看見櫻木和流川擊掌的話，光是想就已經雞皮疙瘩，定必感動得要死。

我形容，這套漫畫是我輩男人的青春聖經。在那段偷用父親剃鬚刀嘗試刮去嘴上汗毛結果弄到流血的歲月，它教懂我無數道理；廿多年後我依然為它瘋狂着迷，只是閱歷豐富了，心態就多少有點改變。從前一直希望《SD》終章後那句「未完待續」是真話，井上老師會有天執起筆桿就把那櫻木、流川和三井的故事寫下去；如今只希望那個漂亮的結局能夠在當刻永恒定格。

這麼多年來，在現實生活中看過太多虎頭蛇尾，見過不少晚節不保，有時漫畫就像個綺夢般的心理慰藉。好頭易得，好尾難求，年輕時愛威，認為沒甚麼比打響頭炮重要；人大了，就知寫下美好句點更難得。《SD》的句點寫在1996年，無論結局，還是時代，都美好。

伍家謙

多媒體工作者

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