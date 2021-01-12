【綜合美國外電】NBA疫情再有上升趨勢，聯盟周一宣佈因有球員要完成檢疫程序，把兩場NBA常規賽延期，包括原定周一上演的小馬主場對塘鵝，以及周二公牛主場鬥塞爾特人。早前有後衞薛夫居里（Seth Curry）確診的76人，涉違規輪休主力賓西蒙斯（Ben Simmons）而事前未通知聯盟，遭罰款25,000美元（約20萬港元）。

早前已有三位球員確診的小馬，周一再增一宗陽性檢測結果，據報染疫的球員是前鋒卡巴（Maximilian Kleber），也令小馬未能達到聯盟最低要求的八位球員出賽，因此球隊周一主場鬥塘鵝的賽事被迫延期。至於連續第二場常規賽需要延期的塞爾特人，因隊內再有一名球員需進入檢疫程序，人數不足的情況下，周二作客鬥公牛同須改期。今季因疫情延期的比賽已累積達四場。

上周鬥網隊中途發現薛夫居里染疫的76人，事後雖有多位球員隔離，但上周六主場鬥金塊仍湊夠九位球員能上陣。惟球隊賽前突宣佈賓仔因膝傷休戰，也未將他列入傷兵名單，聯盟事前亦不知情，加上通過檢疫程序的艾比迪（Joel Embiid）亦因背傷缺陣，76人最後以低於要求的7位球員出戰，周一遭聯盟罰款25,000美元。賓仔於76人周一作客鷹隊繼續缺陣，即使艾比迪歸隊，球隊仍以94:112不敵有T楊格（ Trae Young ）攻入26分的鷹隊。76人下仗鬥熱火，預計有多位球員可歸隊，但對手熱火亦有七位球員需進入檢疫程序，包括主力占美畢拿（Jimmy Butler），未知賽事能否進行。