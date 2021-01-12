周三上演一場延遲舉行的德國盃第二圈比賽，由上屆冠軍德甲一哥拜仁慕尼黑作客德乙基爾。拜仁上輪德甲剛敗予慕遜加柏，矢志反彈，今戰預計即使有輪換，球員也不會留手，「讓球主客和」[-2]照要「客勝」。（球賽編號：星期三10；香港開電視77及有線661台明日3:45am直播）

拜仁慕尼黑上屆成功於德國盃衞冕，今屆向三連霸進發，第1圈就輕鬆以3:0大勝第5級別聯賽球隊FC迪倫；今戰對來自德乙的基爾，依然有十足勝算，而且賽前剛在德甲嘗得敗績，遭慕遜加柏反勝3:2，肯定激起戰意要搵乙組仔出氣。

拜仁首圈對FC迪倫派上副選應戰，射手羅拔利雲度夫斯基等因從國際賽回來不久，連大軍陣容也不入。不過，球隊今場即使沒有他壓陣，也有在首圈入兩球的祖普莫亭代替其空缺，加上京士利高文及杜格拉斯哥斯達從兩翼支援，入球不成疑問。拜仁勝在陣容鼎盛，傷兵只得基拿比及查維馬天尼斯，教練費歷克可任選心水陣容。

歇冬前五連勝的基爾，歇冬後氣勢有所回落，連續兩場都無法敲響勝鼓。基爾雖然是德乙失球最少一隊，但面對全德國最強大的拜仁，絕不是之前遇上的德乙對手所能比較，今場大敗予拜仁不足為奇。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。

文：盧卡東尼