周三英超勁旅熱刺原定作客阿士東維拉，不過因後者爆發武漢肺炎疫情，賽會決定將熱刺的對手改為富咸，以便完成這場原定上月底同因疫情延期的補賽。變相熱刺今仗擁有主場之利，加上上仗英足盃對手只是對第八級別業餘球隊馬連，該仗熱刺收起大部份主力留力英超，反觀客軍富咸突然提早兩日出戰，打亂部署之餘，實力、近況、往績全面輸蝕，「讓球主客和」熱刺[-1]捧「主勝」。（球賽編號：星期三16；now621台明日4:15am直播）

武漢肺炎疫情令近期英超賽程大亂，最新受害者可算是客軍富咸，他們上周六在英足盃作客英冠昆士伯流浪，激戰120分鐘幾經辛苦才於加時連入兩球淘汰對手，體力消耗大，本以為周五才會出戰車路士，不料英超賽會周一突然宣佈，富咸要在周三作客熱刺頂替爆發疫情的維拉，令富咸少了兩日休息之餘，賽前部署亦肯定被打亂。

反觀熱刺可算是這次改期的受惠者，原本他們周三要作客惡鬥維拉，因此上仗英足盃作客第八級別的業餘球隊馬連，主力哈利卡尼、孫興民等全數沒有上陣留力出戰英超，突然間他們不用作客，獲主場之利迎戰富咸。實力原本已經較好的熱刺，往績上近五次鬥富咸全數獲得勝利，加上他們各項賽事已三連勝，今仗面對自12月初後未嘗一勝的富咸，熱刺不論實力、體力、狀況及往績上均遠勝富咸，「讓球主客和」熱刺[-1]照捧「主勝」。

文：尊嘉