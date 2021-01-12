效力意甲熱拿亞嘅門將馬捷迪日前遇上一件離奇嘅不幸事件，畀一位洗車店嘅工作人員撞爛咗佢一部價值30萬歐元（約300萬港元）嘅法拉利超跑，認真唔好彩。

意大利西北部城市利古里亞近日落起連場大雨，效力熱拿亞嘅馬捷迪日前就打算揸佢部法拉利去當地嘅洗車店，幫部愛驅「洗白白」。點知洗車店嘅工作人員打算將呢部法拉利泊好嗰陣就突然失控，撞咗埋去其他客人嘅車度。

馬捷迪嘅法拉利據報喺意外中嚴重損毀，車頭同避震都全部報銷，不幸中嘅大幸係事件冇人受傷，而馬捷迪喺意外發生嘅事候就參與緊球隊嘅練習，不過原本想洗吓部車，點知搞到成部車都「Tol」埋，睇怕佢都幾肉赤。

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