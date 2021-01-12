曼城周三英超主場迎戰白禮頓，藍月前鋒阿古路雖要隔離無緣上陣，但早前確診的球員已陸續回歸，球隊可「夫添」應戰；相反白禮頓近況欠佳，上仗英足盃更要踢至互射12碼階段才晉級，體力上較吃虧。今仗曼城主場出擊，加上各項賽事已六連勝，着晒火下讓兩球撐上盤。

文：港生

曼城早前有多名球員確診武漢肺炎，但球隊上下關關難過關關過，接連在英超及英聯盃擊敗車路士與曼聯外，上仗英足盃面對英冠伯明翰亦輕取對手三球。早前確診武肺的基爾獲加和加比爾捷西斯上仗已復出，巴西門將艾達臣摩拉斯亦列作後備，預計三人今仗都可復任正選。

六連勝重返前列

曼城上仗主場對伯明翰亦未有留手，以近乎常規主力陣容應戰，結果半場就轟三球，哥帥亦立刻換下奇雲迪布尼和魯賓戴亞斯，留力應付這場英超。值得一提是德國中場根度簡近期表現亮眼，面對紐卡素及車路士都攻入一球外，對曼聯時在中場更是助攻助守，他上仗亦輪休，意味全隊體能問題不大。

曼城季初進攻火力不足，阿古路的缺陣是當中主因，不過球隊似已適應沒有阿古路的日子，近5場賽事每場都能攻入最少2球，當中前中後不同球員如史東斯、貝拿度施華和菲爾科頓都有進賬，足見入球分佈已經變得平均，加上球隊各項賽事已經六連勝，更重回前列位置，相信球隊上下信心已經回升。

白禮頓英足盃搏殘

另邊廂，白禮頓近況繼續低迷，上仗英足盃面對英乙紐波特郡要踢到互射12碼階段才能晉級，令人失望。白禮頓今仗陣容亦非常不整，中場主力比蘇馬累積黃牌夠數停賽，拉爾拉拿近日亦患感冒，與韋碧克及艾朗干洛尼一同缺陣；季初表現勇銳的蘭普堤大腿受傷要繼續休養，可謂殘陣出擊。

白禮頓已經九場不勝，加上近七次面對曼城全敗，當中只曾兩次攻破藍月大門。2軍近3次交手，曼城都至少贏三球，藍月主場出擊有望再次大勝。