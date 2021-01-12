啱啱呢個禮拜一嘅英足盃第三圈比賽，韋斯咸靠中堅奇治戴臣喺比賽尾段頭槌入波，先至作客1:0險勝非聯賽嘅史托港。同日，英足盃亦完成第四圈抽籤，韋斯咸對英冠嘅唐卡士打當然唔會太多人理，大家都知呢圈嘅焦點，已經落咗喺曼聯大戰利物浦嘅雙紅會上。

英足盃抽籤玩嘢扮醉

冇錯，即係話雙紅會喺1星期內2度對決，先係嚟緊呢輪嘅英超，然後隔咗下周中嘅快車期，下個周末喺英足盃又要再鬥過，戰場會由晏菲路轉移去奧脫福。今次亦係自2012年1月以嚟，英足盃首次上演雙紅會。上次英足盃對戰，利物浦喺主場靠古積特比賽尾段建功，以2:1戰勝死敵。至於今次喺英足盃親手抽到雙紅對碰嘅嘉賓，就係已經掛靴、做緊評述員嘅前紅軍中鋒高治。

槍手隨時征修頓難捱

呢位長人中鋒喺抽籤儀式上狂搞gag，由於球員生涯以機械舞慶祝聞名，抽籤前就等大家重溫一次呢個經典動作，佢又扮英國傳奇搖滾歌手Rod Stewart，喺3年前為蘇足盃第5圈做抽籤嘉賓時疑飲醉酒嘅誇張手部動作抽波仔，點知老婆艾比就似乎對佢呢隻臭手抽中曼聯好不滿，竟然喺twitter發文幽默寸老公：「我阿爸會殺咗你」！然後hashtag英足盃抽籤，再加個掩面表情符號。老婆一家都係利迷，老竇仲係死忠，可能知道紅魔家陣氣勢旺，利物浦要過呢關真係唔易先咁嬲，但高治都好識做「知錯」要跪玻璃：「我會直接去客房瞓」。

曼聯同利物浦爭晉級，即係話Big 6其中有隊會喺呢圈止步。觀乎其他四隊Big 6好多都抽好籤，好似曼城抽中英乙車頓咸，熱刺作客英冠包尾嘅韋甘比，車路士就主場對盧頓。至於阿仙奴就要作客修咸頓或梳士貝利場波嘅勝方；呢場波因為梳士貝利之前有好多職球員確診武肺結果要延期，未知踢唔踢得成；如果梳士貝利被取消資格，咁修頓就自動晉級，到時呢場波就會成為雙紅會同富咸對般尼外，第4圈第3場嘅英超內訌。

雖然下半季比賽仲有好多，好似曼利咁樣1星期內2次激鬥，球員受傷風險亦大增。不過，紅軍領隊高普成日話唔係太大意欲買中堅，曼聯主帥蘇斯克查近期亦話，紅魔唔會強求1月轉會窗重開後，一定要好似上季簽入般奴費南迪斯（B費）咁重施故技，只話如果有合適獵物先出手，反而佢哋好似好積極咁想清洗冗員，最新消息就話唔肯續約嘅科素文沙就快脫「魔」，以150萬鎊（約1,500萬港元）超低價轉投德甲利華古遜。