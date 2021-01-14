據英國傳媒每日郵報指，周二曼聯1:0小勝般尼一仗，紅魔前鋒安東尼馬迪爾雖然在一次射門中導致腿筋受傷，不過紅魔方面仍然會給予馬迪爾多時間，讓後者證明自己合適在周日作客利物浦的榜首大戰中復出。

這位25歲法國前鋒於對陣般尼的尾段受傷，隨後被杜安薛比換下。報道引述紅魔內部人士稱，幸運的是馬迪爾的傷勢未有預期中嚴重，球員於賽後可以自由走動，不過由於紅魔整隊於周三獲得一天假期，因此馬迪爾會在周四再作檢查。報道指紅魔領隊蘇斯克查依然希望在面對利物浦一仗起用馬迪爾，利用後者的速度去為紅軍防線帶來麻煩。

只不過近期馬迪爾狀態難言出色，今季聯賽13場上陣只得2個入球，而且這名法國鋒將今季面對熱刺、愛華頓、曼城以及李斯特城這4支勁旅亦食白果。

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