以往經常愛找來老將加盟，被球迷嘲笑為「老人院」的意甲老牌球會AC米蘭，近年已嘗試將陣容年輕化，但仍有39歲的伊巴謙莫域壓陣，球隊今季在這名鋒霸的帶領下，亦踢出好成績暫居意甲榜首；有傳米蘭今個冬窗希望再引入34歲老將文迪蘇傑，為現時較為年輕的球隊再注入爭冠經驗。

意媒報黎，米蘭在周二已經與文迪蘇傑的經理人聯絡，商討他免費轉會來投的問題，而這名克羅地亞鋒霸曾效力過拜仁慕尼黑、馬德里體育會、祖雲達斯等歐洲頂級球會，具備爭冠經驗之餘對意甲亦十分熟悉，去年冬窗被時任祖記領隊沙利踢走後，加盟卡塔爾球會艾杜哈尼，惜只踢了5場賽事當地聯賽就因武漢肺炎疫情停擺，文迪蘇傑亦與艾杜哈尼解約成為自由身球員

據報目前他與米蘭正談判個人條款，大有機會加盟紅黑軍團與伊巴拍住上，而比文迪蘇傑大5歲的伊巴，上周六聯賽對拖連奴已順利傷癒復出，文迪蘇傑的加盟勢必可進一步提升米蘭的前場制空及入球能力。

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