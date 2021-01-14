英國傳媒報道，今季被摩連奴打入冷宮的丹尼路斯即將與熱刺同意提早完成合約，他很大機會在今個轉會窗加盟另一支英超球隊西布朗。

摩連奴與丹尼路斯不和已經是公開的秘密，兩位發生衝突的一幕更被收錄在去季球隊的記錄片當中，球員下半季亦被借到紐卡素，但今季回來熱刺後就未為球隊上陣過，摩連奴更把這位30歲的老將剔出英超和歐霸名單，今年6月與球隊完約的路斯，已經白白浪費了半季。

有指熱刺有意提早與這位已效力球隊14年的老將，讓30歲的他可以在今個月離開球會，而西布朗對他非常有興趣。消息人士向傳媒透露：「丹尼路斯明顯不在摩佬的計劃當中，西布朗和領隊艾拿迪斯都希望得到他，艾拿迪斯認為球隊在護級路上需要具英超經驗的球員。」假如轉會屬實，西布朗和丹尼路斯或達成雙贏局面。

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