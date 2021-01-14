畢爾包周二在西班牙超級盃準決賽，於中立場以2:1擊敗衞冕的皇家馬德里，將會與巴塞隆拿爭奪錦標。

雖然挾着九場不敗的強勢出戰，但皇馬在開賽後18分鐘便告失守。丹尼卡利路截得盧卡斯華斯基斯的傳球後，直線傳入禁區予走空的魯爾加西亞，這位西班牙中場快出迎封位的皇馬門將泰拔高圖爾斯一步，將皮球送入網窩，為畢爾包領先1:0。38分鐘，盧卡斯華斯基斯再犯下大錯，失位後於禁區內從後攬跌恩尼高馬天尼斯，畢爾包獲判12碼，並由魯爾加西亞射成2:0。

皇馬在易邊後策動大反撲，但連番攻門都無法轉化成入球，馬高阿辛斯奧近門勁射中柱彈出後，在禁區外的遠射又告中楣不入。73分鐘，賓施馬在門前為追馬追成1:2較接近局面。82分鐘，賓施馬在小禁區六碼點狂抽入網，但被判越位在先，入球無效，皇馬最終輸1:2，衞冕失敗。畢爾包在周日的決賽，將會硬撼日前戰至互射12碼後淘汰皇家蘇斯達的巴塞隆拿。

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