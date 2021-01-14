在羅馬對拉素這場首都打吡中，兩隊除了都有恩莫比尼和迪斯高兩位頂級前鋒外，中場線上亦各有炮手，拉素有塞爾維亞中場米連高域沙域；羅馬則有今季已經攻入七個聯賽入球的法國中場維列度。

今季拉素兩位箭頭恩莫比尼和卡些度攻力固然厲害，前者都攻入11球，後者亦攻入6球成球隊神射手的第2位。中場米連高域沙域今季表現同樣亮眼，25歲的他今季聯賽上陣14場已攻入3球，他今季的助攻能力亦有所提升，目前已有六次助攻的他已平了上季紀錄。值得一提是，此子在近8場聯賽交出1入球5次助攻，狀態不俗。

羅馬今季的中場線入球能力比鋒線表現更佳，當中維列度與前鋒迪斯同攻入七球。27歲的維列度盤扭能力不俗，後上殺入禁區亦是他的另一看家本領，去季只有六個聯賽入球的他，今季有望達雙位數進賬。不過，球隊另一位中場米希達利恩今季的爆發亦是球隊目前排前列的原因之一，31歲的他今季意甲聯賽全勤，17場交出8球8助攻的高效表現，2項數據皆排在球隊第1位，他與維列度絕對是羅馬的中場雙核發電機。

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