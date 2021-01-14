阿仙奴周四在英超以0:0悶和作客的水晶宮，聯賽三連勝強勢告終。連同今仗在內，阿仙奴對上五次出戰水晶宮只得四和一負，領隊阿迪達亦坦承槍手今仗並不值得取勝。

阿迪達說：「對方把防線縮得很後，我們在前場有不少進攻機會，但卻未能創造出真正具威脅力的埋門，我們的表現並不足以在比賽中取勝。」

他又同時將失分歸咎於比賽太過頻密。「我們踢了很多比賽，體力難免受到影響，很多球員都已很疲倦了。受到體力下降影響，我們有一段時不段交失波，但前鋒線表現欠佳，令我們無法贏出今場比賽。」他說：「我今場的目標是攻入幾球並贏得比賽，我們真的很累，但球員的戰意並沒有問題。鶴臣（水晶宮領隊）在職業生涯一直都是這樣（死守），他們曾藉此擊敗過很多勁旅，我們對此其實早有對策，只是在執行上出了問題。」

痛失兩分後，阿仙奴目前以18戰得24分，排在積分榜第11位，水晶宮則以23分排第13。

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