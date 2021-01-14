由於今季曼聯簽入卡雲尼後，令31歲借將恩哈路完全失寵。本來恩哈路與曼聯的合約會在1月31日到期，因此這位尼日利亞前鋒接受ESPN訪問時，就透露自己結束紅魔生涯後，亦不一定會回到中超，反而打算轉戰美職聯。

恩哈路於去年冬季轉會教由上海申花租借加盟曼聯，本來合約於去年5月屆滿，不過因為武漢肺炎疫情關係獲紅魔延長合約至今年1月。不過現時曼聯鋒線人員甚多，已經未有打算與恩哈路繼續續約，因此恩哈路都要為自己未來打算。正常要回到中國報道的恩哈路，接受ESPN時就表示：「今天我在曼徹斯特，不過月底我也不知道該去哪裡。如果可能的話，我想留在這裡，但如果不能夠的話，我只好離開。」

恩哈路續指自己對美職聯感興趣：「目前我擁有選擇權，我在等待經理人。月底我們就會決定什麼是最好，然後再接受，有可能的話，我喜歡在美職聯踢球，但我不得不繼續等待。很多球員也去了美職聯，就連祖雲達斯的希古恩也在美職。碧咸的球會（國際邁阿密）亦正在發展，所以如果有機會的話，為什麼不能呢？」

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