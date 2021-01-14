早前筆者參與了日本足協舉辦的年度教練研討會，一連三日，內容非常豐富，當中電腦屏幕上出現的一句「Only To Do, Don’t escape！」觸動了我的心靈。

日本男女子足球國家隊在國際足協的排名分別是27和10，我們都知道日本足球已不只是亞洲頂尖，更是國際斐聲。當然這不是僥倖，而是不同的20年計劃、30年計劃等，箇中的努力，不言而喻。早在好幾年前，筆者已聽說過日本的2050年目標，今次得以透過網上研討會，對此有更多的了解。

他們希望在2050年達到國內有1,000萬人熱愛足球，並舉辦世界盃且成功奪冠軍。當中牽涉到的已經不是現在的人，而是未來的青訓發展，日本足協在各方面都有長遠的計劃，有實質的數據，有實際的行動和方向，並不只是空口講白話。例如青訓發展中的青年聯賽要求，提升每個組別的競爭力和差距等，重組新的比賽模式，並強調「要做的就要做，不能逃避！」這幾隻字雖然簡單，但鏗鏘有力，落地有聲，表現出歇斯底里的堅持，為了長遠的目標，面對當前困難絕不容許退縮。

疫情嚴峻，各地都只想要解決當前問題，欠缺長遠目光，足球發展更不在話下。與其要糾結於封場和復賽問題，不如花時間計劃將來，五年計劃一個接一個，很快就過去，要達到2034世界盃之夢，相信需要更多的實際行動和理念去支持，集思廣益，願意為大前提作出改變和犧牲，香港足球才能改變。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報