周中兩口推介都中，呢啲基本嘢，最驚喜係推介阿爾克馬爾（AZ）下盤，結果仲作客炒燕豪芬3:1；其實荷甲冇以往咁懸殊，幾隊實力都好接近，AZ季初因為歐霸盃搞到戰績麻麻地，近期可以「追落後」，周六炒得起下游嘅海牙。

荷甲四大勁旅，阿積士叫做攻力最強，但都唔算穩定，飛燕諾同AZ開始上力，燕豪芬就平平穩穩，睇嚟呢四隊餘下賽事都有排鬥。AZ季初成日失分，最奇怪係成日尾段失波，最經典一場係作客鹿特丹斯巴達，領先四球下竟然俾人追成平手。喺歐霸盃出局後，AZ集中番精神踢本土賽事，完全變成另一隊波咁，12月至今只輸1場，其餘6場拎到4勝2和。以AZ近期氣勢，就算下場荷盃要鬥阿積士有後顧，海外莊家今場照樣開得幾辣，AZ主W平均值只得1.13倍，差唔多讓到兩球，足智彩就未知開[-1]定[-2]。海牙係黃大仙有求必應，對同級嘅芬洛都輸1:4，今次仲要作客，對住近2場主場入到8粒波嘅AZ，海牙輸三粒已經有交代，開[-2]「主勝」仲好分，要得過。

下星期日荷甲仲有大戰，阿積士主場鬥飛燕諾；阿積士剛簽入韋斯咸前鋒施巴斯坦賀拿，攻力更加強，不過球隊近期應付幾多硬仗，頭先講過飛燕諾正上力，呢班波最勁係防守，已連續三場冇失波，近7場未試過單場失多過1球。對住疲兵阿積士，相信先求穩守，「入球大細」中位數開到[3.5球]附近，捧硬「細」。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏

1.海牙作客戰績8戰2勝2和4負，未算最差，不過累積失19球，是荷甲作客失球最多球隊。

2.紐卡素噴射機是澳職開季唯一兩戰全敗球隊，累積失三球亦是澳職最多。