2018年由皇家馬德里轉會至祖雲達斯的前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗），即使已經年屆35歲但狀態依然保持得相當好。據意大利傳媒報道，C朗現時留在祖記感到愉快，並且考慮與這支意甲班霸續約一年的同時，C朗考慮到武漢肺炎肆虐期間令球會財務狀況大受打擊，因此願意接受小幅度的降薪。

現時C朗與祖記的合約將會於明年的夏天到期，有報道稱，C朗目前在祖記的狀態非常好，相比對轉會離隊，這名葡萄牙球星會優先考慮與祖記續約一年，而且C朗續約一事亦會令到各大贊助商感到非常滿意，因此現時C朗已經通過經理人文迪斯與球會進行續約談判，祖記方面亦樂意與C朗續約一年。另外有報道又指，C朗認為自己在未來幾年仍能於頂級球會當中效力，不過與祖記的合約結束之後，美職聯有可能成為C朗的下一個目的地。

今季於各項賽事18場為球隊攻入19球場C朗，已經將自己在正式比賽的入球累積至759球，追平1931至1955年射入759球的比根，二人並列為正式比賽入球最多的球員。只不過對於好勝心極強的C朗而言，相信不會滿足於這個紀錄，只要C朗繼續保持這個狀態的話，預計衝擊800球亦未有太大難度。

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