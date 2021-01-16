今季車路士在領隊林柏特的帶領下，近期成績不算出色，由於今季藍軍花了不少金錢增強陣容，因此令到林伯的壓力非常大。此前有報道指，俄羅斯億萬富豪班主、「油王」阿巴莫域治打算找回前領隊格蘭幫助林伯，不過這位曾帶領車仔入歐聯決賽的老帥，近日就於IG澄清紀無此事。

早前有報道稱「油王」明白林伯執教經驗不多，因此希望找格蘭回隊輔助他，後者曾於07年擔任車路士體育總監，兩個月後更接替摩連奴出任領隊一職，不過最後雖然帶領球隊闖入歐聯決賽，可惜無法封王。不過格蘭就於IG否認自己會重返車路士輔助林伯：「我有看到傳媒的報道，將我與車路士再次聯繫在一起。我亦收到很多車路士球迷的積極信息，不過我未有收到任何官方邀請。」

雖然今季藍軍最近的成績不算好，但格蘭認為球迷依然應該支持林伯：「我只可以重複近期我對車路士局勢說過的話，就是保持堅強並找到方法，任何人在這一刻需要的是時間。我相信林柏特可以做好自己的工作，而且會為球會帶來好處。」

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