周六英超頭場，狼隊主場迎戰西布朗，西布朗憑馬圖斯佩雷拉12碼先開紀錄，狼隊其後由法比奧施華和韋利保利先後建功以2:1半場反超，但下半場西布朗有森美艾查爾的頭槌笠頂和馬圖斯佩雷拉12碼再度建功，終以3:2反勝對手，取得領隊艾拿迪斯上任後的首場勝仗。

今仗西布朗陣容變動較多，1月由韋斯咸轉投的蘇格蘭中場辛迪加斯亦首次為球隊正選上陣，今季表現不俗的門將森莊士東因確診武漢肺炎，由大衛畢頓頂上。這位今季英超首次上陣的門將4分鐘就收到考慮，韋利保利禁區頂左腳施射，畢頓接實。7分鐘，保利在禁區邊緣侵犯哥林羅賓遜，球證經VAR協助後判12碼，馬圖斯佩雷拉主射中鵠為球隊先開紀錄。

狼隊站穩陣腳後，搶回不少攻勢，38分鐘狼隊右路傳中，門前混戰中保利後腳傳給法比奧施華，後者禁區外燙射得手為球隊追成平手；臨半完場前2分鐘狼隊角球，保利禁區內撞射破網，助球隊半場反超對手2:1。

換邊後7分鐘，西布朗手榴彈戰術，森美艾查爾頭槌笠成門將為球隊追成2:2，3分鐘後，哥林羅賓遜再次博得12碼，馬圖斯佩雷拉再次操刀順利射入，為球隊反超成3:2。其後狼隊壓上進攻希望收復失地，但法比奧施華、艾達馬查奧爾的攻勢都未能施破西布朗的防線，最終西布朗以3:2反勝狼隊，取得今季聯賽第二場勝仗，亦是領隊艾拿迪斯上任後的首場勝仗。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！