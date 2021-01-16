周日英超利物浦主場對曼聯，是紅魔自13年後首次以榜首身份面對死對頭，以「熱情」見稱的紅軍領隊高普，在主場接受向被外界評為「冷靜」的紅魔主帥蘇斯克查挑戰。利物浦在領隊高普帶領下在上季強勢封王，到今季卻明白到「守業」更難；紅魔越戰越勇領隊蘇斯克查帶出意想不到佳績，不過風光背後蘇B仍有不少潛在問題有待解決。

雙紅會向來是英超重頭戲，雖然自曼聯領隊費格遜13年夏天退休後，兩隊強弱逐漸逆轉，特別是德國籍領隊高普2015年加盟利物浦後，球隊終在2020年贏得球會歷史上首個英超冠軍，實是如日中天。相反費爵爺離開後紅魔盛世不再，多位名帥上任後仍是予人雷聲大雨點小的感覺。2018年12月，前射手蘇斯克查臨危受命執教曼聯，兩季多後終於扭轉劣勢。

曼聯在上周二以1:0擊敗般尼後，曼聯繼12/13球季後，首次在踏入1月份仍能登上榜首。事實上，利物浦和曼聯兩隊今季差距拉近，從兩隊近三季績分就可看到。曼聯由18/19球季落後利物浦19分、19/20球季落後24分，到今季竟然反領先對方3分。兩隊形勢互換，很大程度因利物浦後防線上傷兵滿營。紅軍今季聯賽踢了17場失21球，平均每場失約1.24球，跟上季贏冠軍時38場失33球，平均每場只失約0.89球相差甚遠，而這跟球隊一對正選中堅華基爾雲迪積克和祖高美斯長期養傷直接有關。加上季前賣走克羅地亞國腳洛夫雲，另一中堅祖爾麥迪比則常受傷患困擾，紅軍甚至要改由隊長佐敦軒達臣和巴西國腳法賓奴泰華利斯一對中場移後任中堅，影響了成績。

更令人擔心是，利物浦至今仍堅持一月轉會窗重開後不會收購新中堅。高普在一月初時說：「球會一月收購新中堅的機會不大。一方面，大家應明白我們仍身處武漢肺炎大流行之中，現在實不是一個好時機。另一方面問題根本不是我們應否買一名新中堅，而是我們能否買一名新中堅。」

球場上問題多多，球場外高普也惹上麻煩。因不滿球隊賽程太密，高普曾「留難」訪問他的BT Sports記者，在當地備受批評，認為他有膽量應向英超投訴而非欺負前線記者。他跟其他英超領隊關係也漸見緊張，車路士領隊林柏特和熱刺領隊摩連奴，都曾公開批評高普在比賽時的「熱情」舉動，實有欠專重。摩連奴更直言，如果他在場邊的行為如高普那樣「熱情」，早早就被球證驅逐離場。

至於曼聯領隊蘇斯克查雖帶領球隊登上榜首，同樣面對不少壓力。自他上任以來，球隊聯賽成績雖有改善，但至今仍未能突破瓶頸贏得任何錦標。紅魔由上季起連續在4項盃賽4強出局，令他備受批評。加上千辛萬苦今季才重返歐聯竟然又在分組賽出局，難怪當時蘇斯克查的落鑊賠率急升溫至只有3倍，成為被解僱大熱門。

除了始終贏不到錦標外，蘇斯克查的調動也常被人詬病，例如歐聯分組賽作客對RB萊比錫的生死存亡之戰，在落敗便出局的情況下竟換後衞上場，令他受到猛烈批評。另外，蘇斯克查球員時代便有「後備殺手」和「娃娃臉殺手」等外號，除了因他在處理射門機會無比冷靜外，也由於他永遠笑臉迎人看似沒多大殺傷力。不過作為一名領隊，這就未必是優點。曼聯另一名宿堅尼就曾批評，不明白蘇斯克查在球隊落敗後，為何仍可笑容滿臉，認為這只會令球員對勝負變得更不在乎。加上領軍出戰時（特別是在主場奧脫福），蘇斯克查往往只是冷靜的坐在看台上觀察比賽，而非如高普那樣在場邊熱情的激勵球員。這也是為何縱使蘇斯克查終帶領曼聯登上榜首，仍未能完全贏得外界信任的原因之一。周日熱情的高普遇上冷靜的蘇斯克查，就看看二人在這場榜首大戰會產生怎樣的化學作用。

近5季17輪聯賽後雙紅形勢

20/21球季

利物浦33分（第2位） 落後3分 曼聯36分（第1位）

19/20球季

利物浦49分（第1位） 領先24分 曼聯25分（第6位）

18/19球季

利物浦45分（第1位） 領先19分 曼聯26分（第6位）

17/18球季

利物浦31分（第5位） 落後7分 曼聯38分（第2位）

16/17球季

利物浦37分（第2位） 領先7分 曼聯30分（第6位）

過去5季雙紅會前兩隊排名

19/20球季

首循環：20/10/19

曼聯（12） 1:1 利物浦（1）

次循環：20/01/20

利物浦（1） 2:0 曼聯（5）

18/19球季

首循環：17/12/18

利物浦（1） 3:1 曼聯（6）

次循環：24/02/19

曼聯（4） 0:0 利物浦（2）

17/18球季

首循環：14/10/17

利物浦（7） 0:0 曼聯（2）

次循環：10/03/18

曼聯（2） 2:1 利物浦（3）

16/17球季

首循環：18/10/16

利物浦（4） 0:0 曼聯（6）

次循環：16/01/17

曼聯（6） 1:1 利物浦（2）

15/16球季

首循環：13/09/15

曼聯（5） 3:1 利物浦（7）

次循環：17/01/16

利物浦（9） 0:1 曼聯（6）

（）內為當時英超排名

註：前者主場

高普蘇斯克查任內3大最佳收購

高普3大最佳收購

第1位：華基爾雲迪積克

位置：後衞

轉會費：7,500萬鎊

轉會時間：2018年1月

簡評：破後衞轉會費紀錄物有所值，來到即成為防線核心，領球隊連續兩年殺入歐聯決賽，一次封王。

第2位：穆罕默德沙拿

位置：前鋒

轉會費：3,650萬鎊

轉會時間：2017年6月

簡評：與沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴組成令人聞風喪膽的三叉戟，級數屬3人中最高，首季即轟入44球，媲美「美C」。

第3位：艾利臣比加

位置：門將

轉會費：6,680萬鎊

轉會時間：2018年7月

簡評：補足了一向不穩健的最後一環，與雲迪積克同成為防線定海神針，失球也在他加盟後明顯減少。

蘇斯克查3大最佳收購

第1位：般奴費南迪斯

位置：中場

轉會費：6,760萬鎊

轉會時間：2020年1月

簡評：具備扭轉乾坤的能力，一來到即令球隊進攻起死回生，傳球創造力驚人，迄今已3次當選英超每月最佳球員。

第2位：雲比沙卡

位置：後衞

轉會費：5,000萬鎊

轉會時間：2019年7月

簡評：攔截力強補位快，活力又足，球隊右路在他加盟後變得穩健，偶爾上前助攻也帶來功效。

第3位：哈利馬古尼

位置：後衞

轉會費：8,000萬鎊

轉會時間：2019年7月

簡評：雖然轉身慢不夠靈活，但清除敵軍高空攻勢確有一手，空中跳頂一流，只是需要時間驗證他是否值這個最貴後衞身價。

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