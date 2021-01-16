港隊續在曼谷出戰泰國羽毛球公開賽，「一哥」伍家朗在男單四強硬撼世界排名第二、中華台北球手周天成。雙方激戰66分鐘後，伍家朗終以局數2:1反勝強敵，職業生涯首次殺入世巡超級1000系列賽決賽。

雖闊別國際賽事逾九個月，世界排名第八的伍家朗狀態似乎未有受太大影響。他首兩圈先後淘汰荷蘭的卡祖（Mark Caljouw）及中華台北的王子維，再在八強以直落兩局氣走隊友李卓耀，躋身今日四強，與二號種籽周天成爭入決賽。伍家朗過去16次與周天成交手，雖僅錄得六勝十負成績，但最近兩次對陣皆能奏凱，今仗同樣略勝對手一籌。港將開局表現「手緊」失誤頗多，被打出一段3:15攻勢。伍家朗隨後站穩陣腳，拉近至10:16，但仍要以17:21先失一局。次局早段香港「一哥」受制於周天成的全面打法，一度落後7:13，之後逐漸收窄分差，尾段更連取四分，終以21:18扳平局數。決勝局戰況膠着，但比賽尾段31歲的周天成體力下降，伍家朗慢慢擴大優勢，最終以21:15勝出，局數2:1反勝。

26歲的伍家朗對上一次殺入世巡賽超級1000四強已是前年的全英賽，當時不敵世界「一哥」桃田賢斗，未能再進一步，今仗則未有再讓機會溜走，職業生涯首次殺入決賽。他將在明日下午與另一四強賽事，丹麥安賽龍鬥印尼金廷的勝方爭冠，有望繼去年泰國大師賽後，再奪世巡賽冠軍。

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