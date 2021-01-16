香港前「包山王」、攀石運動員黎志偉出席「城市攀登300+」活動，挑戰攀登約320米高的荃灣如心廣場為脊髓傷患者籌款。他在今早大約10時15分起步，冒著強風與繩索角力逾10小時，惟繩索不斷打結令他難以前進，最終攀過250米、到大約75樓後因安全為由而終止挑戰。

「城市攀登300+」原定上周六（9日）舉行，惟當日天氣未如理想，天文台在活動前發出強風警告，大會預計當日風勢極有可能超出安全標準，故宣佈延期至今日舉行。現年39歲的黎志偉原為香港攀石運動員，亦曾經以不足10秒攀上長洲太平清醮的包山奪冠，他在2011年遇車禍後導致下半身癱瘓，但他卻未有因此放棄攀登，並於2016年坐輪椅攀上獅子山頂。

今次挑戰讓黎志偉成為世上首個攀登建築物的輪椅使用者，他透過活動為脊髓損傷患者籌款，同時亦寄寓香港人在逆境自強。他在今早大約10時15分起步，花了大約兩小時攀至31樓隔火層並稍作休息，這段是三個階段中最長，有120米。他坦言過程比想像中疲累和辛苦：「條繩好彈，我就像玩笨豬跳一樣，一路向上爬，力量被卸走。」雖然他有戴手套，但手掌已經磨出水泡。黎志偉在下午1時30分左右繼續挑戰，期間曾在社交平台直播分享現況，他在下午2時15分左右攀至133米高，更見到有人在大廈玻璃貼上「加油」為他打氣。不過，黎志偉指左手手臂已有抽筋跡象，而且在他攀爬至182米左右，他表示風勢強勁，不時被吹得左搖右擺，待位置穩定後，要整理繩尾才能繼續攀爬，「環境惡劣，幾條繩纏在一起，如果解不開，就玩不下去了。」

黎志偉於下午5時半攀至65樓隔火層並休息一小時，但他在高處冒著強風與繩索角力，惟當時風速高達每小時42公里，繩索打結令他難以前進，為免黎志偉失溫及考慮安全因素，大會宣佈終止挑戰，並將他垂降回65樓。黎志偉花了10小時15分鐘，攀過250米、到大約75樓，縱使最終功虧一簣，但已寫下創舉。

黎志偉今次挑戰暫時為為脊髓傷患者籌得275萬，他在終止挑戰後坦承不甘心，「我爬到75樓左右，手錶顯示為222米，天台則為270米。過程中我不想放棄，我尚有體力，在抽筋下仍想堅持。無奈太大風令所有繩索打結，我也動彈不得。」他更哽咽指出已盡全力，但雙手抽筋及磨出水泡，加上體溫漸降等劣勢下被迫叫停，自覺辜負眾人期望，「很多人支持我，給我祝福，我都好想繼續完成，但這跟我的人生一樣，有很多預計不到的因素。」黎志偉續指，暫時未有計劃再次挑戰攀登建築物，但他不忘鼓勵港人：「即使只剩一雙手，有夢想還是要實踐。」

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