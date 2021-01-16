於國際體育網站《The Athletic》工作的資深英超記者奧恩史甸周六表示，奧斯爾已經達成與阿仙奴終止剩餘半年合約的協議，回復自由身後預計會在下周飛往土耳其，與費倫巴治簽約。

雖然奧斯爾過去接受《The Athletic》訪問時，表示自己希望履行與兵工廠的合約至季尾，但今月已有不少消息流出，指這位前德國國腳願意「轉軚」，接受費倫巴治邀請。同時，他本人日前在Twitter與球迷互動，也開腔自己如果要去土耳其踢球，就只會為費倫巴治效力。

阿仙奴今季未有幫奧斯爾註冊英超及歐霸盃大軍名單，以致他全季都未有機會上陣，而根據坊間揣測及奧斯爾本人暗示，或許是他曾聲援維吾爾族人受到中共的不當對待，而遭政治打壓。

奧斯爾屬隊內最高薪球員，賺取35萬鎊周薪，也在武漢肺炎爆發期間，拒絕球會向球員發出的減薪要求，考慮到球會目前財政緊絀，去年甚至要解僱其他員工減少開支，必然期望盡快放走奧斯爾來釋放財政壓力。

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