熱刺領隊摩連奴否認曾在執教曼聯時，教唆拉舒福特要「醒目地」博12碼，又叫大家去搜尋Opta的數據庫，看看自己帶領紅魔時獲得12碼的數據，是否比蘇斯克查掌軍時少。

福仔日前在訪問中稱曼聯近年12碼多，要「歸功」於摩佬，表示自己以往只着重如何入球，沒有想太多關於12碼的事，但經對方提點後，就變得更「醒目」。或者摩連奴覺得福仔這番說話有損其聲譽，因此開聲反擊。

「數據，去Opta，尋找我在英超做領隊的歷史，然後比較一下數字，你就會有結論。」摩佬這樣回應。英媒及後翻查數據，發現摩佬時代的曼聯，各項賽事143仗更獲19次12碼，但蘇B領軍下118仗，已有27球12碼。

摩佬續謂：「博12碼不會是一位醒目進攻球員應具備的條件，好的進攻球員就是想着進攻，防守球員就要防守，但可能過程中會犯下12碼。如果你插水，那會是一張黃牌，就算沒有拿到黃牌，也會被世界指責。」

儘管拉舒福特日前的一番言論，不太符合君子行為，但這位前鋒因在武漢肺炎期間不斷行善，說服政府在暑假期間繼續支援低收入家庭派發免費兒童食物券，在英國當地得到大眾歡心，最近才獲英格蘭足球記者協會頒發特別貢獻獎，連利物浦球迷都決定在雙紅會上演時，於晏菲路看台上掛起讚揚他的橫額。

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