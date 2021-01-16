朗尼坐正任打比郡領隊後，他成為曼聯下一任主帥、接替蘇斯克查出任紅魔領隊主帥的賠率隨即升溫至26倍，可見與他同期的名將做主帥並不輕鬆。

去年11月高古離任後，朗尼出任打比郡暫代領隊，領軍出賽9場取得3勝4和2負戰績，周五獲升正出任正式領隊，博彩公司Betfair已立即為他開出開設了幾個特別項目，似乎確信朗尼可以跟隨同為「黃金一代」成員林柏特的步伐。本身缺乏執教經驗的林柏特，帶領打比郡打入升班附加賽決賽後，於2019年7月重返車路士成為領隊。

Betfair亦認為朗尼有機會像林柏特一樣，重返曼聯代替蘇斯克查任紅魔主帥，並將賠率評為26倍。不過，根據Betfair的賠率，朗尼最有機會成為蘇超些路迪領隊，賠率為2.5倍，其次是5.5倍的史篤城，第三是6.5倍的華盛頓聯。至於朗尼任何時候成為曼聯領隊的賠率是3.75倍，任何時候成為其母會愛華頓領隊的賠率則為2.75倍。

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