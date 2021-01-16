周六德甲，多蒙特主場對陣賽前榜尾的緬恩斯，中鋒艾寧夏蘭特早段食詐糊，加上馬高列奧斯射失12碼，最終只能靠梅尼亞的入球1:1逼和對手，痛失兩分。

多蒙特上周剛贏完勁敵RB萊比錫，士氣理應不錯，開賽2分鐘以為先開紀錄，但夏蘭特的入球因隊友梅尼亞越位在先，被視像助理裁判（VAR）否決。隨後，多蒙特有馬高列奧斯單刀失機，再有祖迪比寧咸射中柱，半場互交白卷返回更衣室。

換邊後踢至57分鐘，緬恩斯意外先破門，由今場踢右閘的奧斯杜拿尼禁區外左腳勁射上角，令多蒙特門將路文貝基投降。緬恩斯領先後，於64分鐘再有阿歷山大赫克在罰球攻勢中頂中柱，無法擴大比數，結果多蒙特73分鐘由梅尼亞一記補射扳平比分，而1分鐘不夠，他再於敵軍禁區內博得赫克犯規獲12碼，可惜馬高列奧斯竟射出界宴客。若非緬恩斯的丹尼拿迪沙78分鐘的射門再中柱，多蒙特隨時1分不保，最終爆冷在主場僅與這支包尾大幡1:1言和。

同時間另一場比賽，上仗敗給多蒙特的RB萊比錫，雖然作客禾夫斯堡有洛迪梅基尼5分鐘先開紀錄，但半場前被狼堡的韋格賀斯及連拿度史提芬各入1球反超前，至換邊後54分鐘，才由韋利柯賓在角球攻勢中混戰射入，扳成2:2平手。多蒙特與萊比錫齊齊失分後，繼續分別位於聯賽榜第2及第4位，但有可能榜首的拜仁慕尼黑周日與弗賴堡交鋒後，積分差距會被拉開。至於緬恩斯則因逼和多蒙特後，暫時壓過史浩克04升回尾2。

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