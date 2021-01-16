在周五正式坐正成為成為打比郡主帥的朗尼，首仗就出師不利，主場面對同樣位列下游的洛達咸，被對方的占美連斯在下半場尾段一箭定江山，令打比郡主場以0:1告負。

開賽8分鐘，打比郡就有黃金機會，尼頓拜尼右路傳中，前鋒祖斯維克漏頂後，後上的加拿美史軒尼左腳勁射，可惜被洛達咸門將查馬布力文救出。打比郡上半場有接近6成的控球率，可惜創造的機會不太多，34分鐘，洛達咸的活特曾接應直線把皮球送入網，但可惜他越位在先，雙方半場打成0:0。

下半場，打比郡下半場繼續強攻，可惜加拿美史軒尼和李保查蘭的攻門都未能射破今仗表現神勇的查馬布力文的十指關。臨完場前5分鐘，洛達咸禁區頂有罰球機會，巴利沙主射中柱彈出不遠，伊賀基接到球後立刻傳中，結果被占美連斯把握對方頭槌解圍不遠，門前撞射破網，助洛達咸一球小勝打比郡。

今仗坐正的朗尼，全場表現亦相當着緊，站在場邊外，更不時與教練團商討，在球隊失球後，他亦失望抱頭。目前打比郡以23場19分排在聯賽榜尾二位置，球隊要護級成功仍要繼續努力。

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