今季阿仙奴開始對陣容進行大清洗，有不少邊緣球員如奧斯爾以及柏柏斯達夫普路斯也很大機會離隊，但除了這兩名阿仙奴球員外，英國傳媒報道近日引述馬卡報指，就連最近狀態回暖的前鋒拿卡錫迪也有機會離隊，加盟西甲的馬德里體育會。

根據馬卡報的報道，去年夏天已經有興趣簽入拿卡錫迪的馬體會，雖然最終簽入了蘇亞雷斯，但是在迪亞高哥斯達離隊之後，這支西甲勁旅再度燃起對拿卡錫迪的興趣。報道指，拿卡錫迪不會成為阿仙奴領隊阿迪達的長期計劃的一部份，而且他的合約將會於明年到期，隨着阿仙奴開始對陣容進行大清洗，奧斯爾及柏柏斯達夫普路斯即將離隊的情況下，拿卡錫迪亦有機會離隊，阿仙奴就視些路迪前鋒奧辛尼艾度亞迪為替代人選。

報道指，雖然馬體會已經借入了前鋒穆沙迪比利，但教練施蒙尼一直對拿卡錫迪感興趣。雖然兵工廠此前在收購柏迪時候，在最後一刻啟動球員贖身條款，導致馬體會相當不滿，當時馬體會更表示兩會關係已經是「回不去了」。但現時馬體會願意忘記此前的不快，並試圖希望簽入拿卡錫迪。

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